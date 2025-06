Adolescente DE 15 anos se acidenta na PR-272 em Tomazina

Com motocicleta no trecho entre Wenceslau

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a um acidente de trânsito com vítimas de ferimentos na PR-272, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Tomazina.

O sinistro envolveu dois veículos. Uma Honda/CG 160, era conduzida por um adolescente de 15 anos, que não possuía habilitação para dirigir. Ele sofreu ferimentos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Tomazina.

Além disso, o passageiro da moto, de 17 anos, também sofreu ferimentos e foi levado ao mesmo hospital.

O Volkswagen Gol, era conduzido por jovem de 23 anos, o qual não se machucou.

De acordo com informações colhidas no local, o acidente ocorreu quando a motocicleta tentou cruzar a rodovia para acessar a cidade de Tomazina. Durante a manobra, foi atingida lateralmente pelo Gol, que transitava no sentido Wenceslau Braz/Tomazina, no Km 57.