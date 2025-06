Ana Ferroni e Danusa Matos CONQUISTAM título no beach tennis

Torneio realizado em Marília (SP)

O Torneio Level de Beach Tennis, realizado no último final de semana no Píer Clube, em Marília (SP), foi palco de pódio para atletas platinenses. Na competição, Ana Lúcia Ferroni e Danusa Matos (foto) sagraram-se campeãs.

Suellen Brito e Karine Zimmerman (foto) também se esforçaram no torneio, garantindo o vice-campeonato.

Suellen celebra também que atualmente lidera o ranking geral do Torneio Level.

A temporada será encerrada com a Final, no dia 14 de dezembro, em Paraguaçu Paulista(SP).

O beach tennis ou beach tênis, no português mesmo, é um esporte que mistura tênis, vôlei de praia e badminton – aquele com as raquetes e uma peteca. Ele foi criado na Itália pouco antes do início dos anos 90 e começou a se profissionalizar em meados de 1996 ao redor do mundo.