Apostas esportivas online em Alta: 90% preferem o Futebol NA Hora de apostar

Um dos motivos, claro, é que o esporte, criado na Inglaterra e trazido para o Brasil pelo lendário Charles Muller, é também um dos mais consumidos por aqui. Somos o único país detentor de cinco títulos mundiais do desporto rei. Por muito tempo, tivemos os melhores jogadores do mundo, desde Pelé a Neymar.

Entre esses outros motivos, o Brasil é o país do futebol e agora também o país das apostas no futebol. Analisamos a pesquisa e vamos apresentar aos nossos leitores como funciona as apostas esportivas. Com tudo o que eles precisam de saber para atuar no futebol ou em outras modalidades.

As preferências dos apostadores brasileiros

A pesquisa revela que os apostadores brasileiros demonstram um alto nível de engajamento com as apostas esportivas. Aproximadamente 50% dos entrevistados fazem apostas semanalmente, enquanto 21% apostam diariamente. Isso significa que mais de 70% dos apostadores estão ativos ao menos uma vez por semana. Essa frequência é impulsionada pela paixão imposta pelo futebol, que ocupa um lugar central nas apostas esportivas no Brasil.

O domínio do futebol

Os dados mostram que mais de 90% dos apostadores focam as suas apostas no futebol. Essa estatística ressalta o papel do futebol não apenas como um esporte, mas como um fenômeno cultural que permeia a vida cotidiana dos brasileiros. O favoritismo pelo futebol é tão significativo que os três esportes que vêm em seguida na lista de preferências — basquete (28%), E-sports (29%) e vôlei — não somam, juntos, a popularidade das apostas em futebol.

Apesar do domínio do futebol, os apostadores brasileiros estão cada vez mais diversificando as suas apostas. Em média, cada apostador acompanha e faz apostas em cerca de três esportes diferentes. Além disso, uma parcela considerável de brasileiros aposta em eventos esportivos globais, como as Olimpíadas (35%), a Fórmula 1 (23%) e o SuperBowl (21%). Essa diversidade de interesses mostra que, embora o futebol seja o principal foco, há um espaço crescente para outras modalidades esportivas.

Motivações e perfil dos apostadores

As motivações por trás das apostas esportivas diferem ligeiramente das motivações para jogos de azar, em geral. A principal razão citada pelos apostadores é o potencial de ganho financeiro, com 59% dos entrevistados apontando isso como a sua principal motivação. Essa busca por lucro é um dos principais motores que impulsionam o engajamento com as apostas.

Em segundo lugar, a emoção gerada pelas apostas aparece como um fator importante, com 19% dos apostadores buscando adicionar uma camada de emoção aos jogos que assistem. Para muitos, a aposta não é apenas uma questão financeira, mas uma forma de fazer parte do jogo e ganhar junto com os jogadores.

Além disso, 13% dos apostadores mencionaram o envolvimento social como uma motivação, enquanto 6% atribuíram a sua participação ao marketing e à publicidade. Essa última motivação está alinhada com que 32% dos apostadores interagem frequentemente com conteúdo relacionado a apostas nas redes sociais e plataformas de streaming. Ambas acabam se tornando fontes importantes de informação.

Estratégias de aposta e busca por informações

As estratégias de apostas desempenham um papel crucial no sucesso dos apostadores brasileiros. Quando questionados se tinham uma estratégia específica, apenas 35% admitiram não ter um plano de ação sistemático. Isso indica que muitos apostadores buscam se informar e desenvolver abordagens para aumentar as suas chances de sucesso.

A pesquisa também revelou que 1 em cada 4 apostadores dedica mais de uma hora para pesquisar antes de fazer uma aposta. Esse tempo investido demonstra o comprometimento dos apostadores em obter informações precisas e relevantes. As fontes de informação incluem estatísticas de desempenho das equipes, análises de especialistas e dados históricos.

Além disso, muitos apostadores seguem influenciadores de apostas nas redes sociais e participam de fóruns e grupos online para trocar dicas e estratégias. A interação nas redes sociais é significativa, com 47% dos apostadores seguindo contas de apostas e 37% participando de grupos de discussão sobre o tema. Essa troca de informações e experiências contribui para a formação de uma comunidade de apostadores mais informados e engajados.

Comece a apostar naquilo que você conhece mais

Você pode não estar acostumado com as apostas esportivas, mas conhece claramente o futebol. Sabe quais são os melhores times e aqueles jogadores com mais chances de se tornarem artilheiros no final da temporada? O Brasil vive e respira futebol, e todo mundo sabe diferenciar os times bons dos ruins.

Por isso, o futebol sempre será o primeiro esporte de todo o apostador que está começando neste mercado. Afinal, para acertar as apostas é preciso sorte, mas um pouco de conhecimento também pode aproximar o seu palpite da vitória.

Nesse sentido, a modalidade do futebol é a favorita de milhares de pessoas que começam a apostar. É mais fácil começar por algo que já conhecemos antes de entrar em novos mundos. Por isso, se for começar a apostar, faça como a maioria dos brasileiros: comece pelo esporte que é a cara do Brasil.