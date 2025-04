Assassina condenada a 26 anos continua na cadeia PLATINENSE

Exclusivo: Um homem de 25 anos e duas moças foram condenados pelo Judiciário pela prática de latrocínio contra o idoso Roque Bronquetti (fotos), de 72 anos, de Wenceslau Braz. As penas, impostas em regime inicial fechado, foram determinadas após denúncia do Ministério Público.

A jovem de 19 anos, Maria Fernanda (fotos) recebeu 21 anos e 3 meses de reclusão, e a de 22 anos, Claudiane Piedade Machado (fotos), condenada à pena de 26 anos e 3 meses, enquanto o rapaz apenado com 24 anos, 9 meses e 15 dias.

O idoso foi encontrado com mãos e pés amarrados em 6 de janeiro, no Rio Tibagi, em Jataizinho, perto de Londrina. Antes do corpo ser encontrado, era considerado desaparecido, após a família dele registrar um Boletim de Ocorrência.

A Promotoria de Justiça, na denúncia do processo, confirmou os fatos de que o crime ocorreu no início de janeiro, e que Claudiane tinha relação e intimidade com a vítima, do que se utilizou para facilitar a ação criminosa em sua casa. Durante o assalto, Roque foi golpeado na cabeça com um objeto que o feriu, amarrado e jogado no rio Tibagi, onde seu corpo foi encontrado apenas dias depois.

Os acusados roubaram diversos objetos da casa, como uma caminhonete, um televisor e uma quantia em dinheiro. Além disso, um quarto suspeito de envolvimento no crime faleceu durante as investigações.

Claudiane foi encontrada em Ibaiti na época dos fatos e encaminhada para a Cadeia de Santo Antônio da Platina (fotos), onde permanece até hoje. A reportagem não conseguiu descobrir qual unidade prisional Maria Fernanda está encarcerada.