Associação comercial lança Campanha de NATAL em S. Antônio

Moto Honda CG 160, IPhone 16 e dinheiro em espécie

A ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) lançou neste fim de semana sua campanha: “Natal Encantado 2024”. Ela oferece prêmios exclusivos para seus clientes e colaboradores, garantindo um Natal inesquecível.

Sorteio de prêmios: uma Moto Honda CG 160 (foto ilustrativa), um iPhone 16 e R$ 4.000 em vale-compras.

O vendedor que tiver com seu nome no cupom sorteado receberá R$ 300,00 em espécie.

Como Participar: Compre nas lojas participantes acima de R$ 100 em produtos, peça seu cupom e concorra.

Detalhes: Período: 25 de novembro a 04 de janeiro de 2025. Sorteio: 04 de janeiro de 2025 às 12h30m, nas dependências da Rádio Vale do Sol FM. Os resultados serão divulgado ao vivo na rádio, no Npdiario e no site da entidade.

As informações foram passadas por Vergínio Villani Neto (foto acima), vice-presidente administrativo e pelo Diretor Financeiro, Nelson de Camargo. “Estamos muito felizes em oferecer essa campanha especial para nossos clientes e colaboradores. Queremos tornar o Natal de 2024 ainda mágico e gratificante e mágico para a população de Santo Antônio da Platina e todo o Norte Pioneiro”, disse Neto.

Fotos: Ótica e Relojoaria Villani, que em 2024 comemora 70 anos.

Veja também: https://npdiario.com.br/capa/definido-horario-especial-do-comercio-platinense/