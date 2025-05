Atropelamento de animal em Andirá

Na noite desta segunda-feira, 28, ocorreu um acidente de trânsito na PR-092, em Andirá, envolvendo um veículo GM/Meriva, de placas de Franca/SP.

O sinistro, que foi classificado como atropelamento de um animal bovino, mobilizou as equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Unidade Operacional da Polícia Estadual de Santo Antônio da Platina, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Os fatos são que o veículo estava em sentido de Andirá até a divisa de São Paulo, onde no Km 387 ocorreu o atropelamento.

O condutor do veículo, jovem de 19 anos, sofreu ferimentos. O veículo foi liberado no local após as devidas providências.