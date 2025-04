Joaquim Távora: Batalha Espiritual PELAS FAMÍLIAS

Neste final de semana em santuário

Joaquim Távora sediou na noite desta sexta-feira, dia 11, o sexto dia da 4ª Batalha Espiritual pelas Famílias, com padre Valdemir e Frei Wilson, no Santuário do Santíssimo Nome de Jesus.

Centenas de fiéis participaram.

Iniciou com celebração de missa às 20 horas presidida pelo padre Valdemir Granzzotto de Moraes, reitor do Santuário e na sequência Noite Carismática com Frei Wilson Balbino.

Frei é um título dado a um católico consagrado que pertence a uma congregação e segue suas regras e ideais. No caso de Balbino, da Comunidade Proclamai, de Santo Antônio da Platina.