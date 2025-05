Batalhão faz guerra relâmpago em três cidades da REGIÃO

Em Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz e Ribeirão do Pinhal

Na tarde de quinta-feira, 06, as Equipes da Comando de Policiamento Especializado do 2º Batalhão (ROTAM, ROCAM, Patrulha Rural e Operações com Cães) deflagraram mais uma etapa da Operação Blitzkrieg, alcançando resultados importantes em Norte Pioneiro.

Em Santo Antônio da Platina, por volta das 16h, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Rua Francisco Crescêncio Ribeiro, Bairro Sindicato, onde 02 homens foram presos, 02 adolescentes apreendidos e também procederam apreensões de crack, já fracionadas para venda, maconha, balança de precisão e aparelhos celulares. Na Rua Aparecida Leite Lima, Bairro Aparecidinho II, a equipe de Operações com Cães realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Ele tentou fugir ao visualizar a viatura, mas foi detido. Com ele, os policiais encontraram 27 pedras de crack e dinheiro.

Ainda, em Santo Antônio da Platina, pro volta das 18h, na BR-153, Posto de Combustível, os policias militares da Patrulha Rural abordaram um indivíduo, conhecido pelo seu envolvimento em furtos. Indagado sobre alguns crimes na área rural da região, ele acabou confirmando autoria de um ocorrido num sítio do Bairro Ribeirão Bonito, inclusive afirmou que ainda estava em posse de alguns objetos subtraídos, escondidos no forro da sua casa. Foram recuperados um martelete, um saibro de motosserra e um vidro de perfume.

Blitzkrieg (termo alemão para guerra-relâmpago) foi uma doutrina militar que utilizava forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, impedindo que as forças inimigas tivessem tempo de organizar a defesa. Essa estratégia, as forças alemãs escolhiam um ponto focal no exército adversário, onde promoveriam ataques constantes e alternados entre infantaria, apoiada com artilharia, e ataques blindados. O objetivo era abrir uma brecha nas defesas adversárias.

Em Ribeirão do Pinhal, por volta das 23h50m, os policiais militares abordaram um indivíduo suspeito em via pública. Foi constatado que ele era procurado pela justiça, com mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal). Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia local.

Em Wenceslau Braz, por volta das 21h45min, na Rua João Stadnik, Bairro Getúlio Vargas, os policiais militares abordaram três indivíduos suspeitos, sendo encontradas porções de maconha com um deles, o qual detido e encaminhados para devidas providências.