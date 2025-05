Bispo faz mudanças no clero da Diocese

Transferências são normais e relativamente frequentes

Depois do parecer dos conselheiros e tendo em vista a missão evangelizadora da Diocese de Jacarezinho, o bispo diocesano, Dom Antônio Braz Benevente (foto) realizou nomeações e transferências (20 no total) para 2024/2025.

Entre eles, a partir das 19h30m do dia três de janeiro de 2025, o padre platinense Héliton Aparecido Ribeiro (foto, de barba) será o Pároco e Reitor da Paróquia Santuário Eucarístico Diocesano Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti.

Diretor Espiritual do Seminário Propedêutico São José, de Jacarezinho, padre Marcelo Gonçalves Dias (foto) será o Pároco e Reitor da Paróquia Santuário Nossa Senhora Conceição Aparecida e Santo Inocêncio, em Tomazina, no dia 14 de dezembro. às 19 horas.

Ordenado padre pelo bispo Dom Antônio em abril de 2013 com apenas 25 anos.(idade mínima exigida pela igreja), Héliton Aparecido Ribeiro sempre se inspirou nos freis capuchinhos. Estudou no Colégio Estadual Rio Branco e, já aos 14 anos, estava no Seminário Divino Mestre, em Jacarezinho, onde estudou Filosofia e Teologia por 11 anos.

O religioso atuou em paróquias, hospitais, liderou a Pastoral Carcerária e também a juventude católica, percorrendo bairros pobres das periferia platinense,

Esteve em Ponta Grossa, passou por Curitiba, Mato Grosso, entre outros municípios e estados. Na capital italiana, Roma, ficou num colégio perto da Fontana di Trevi,obra inaugurada em 1.761 e em cujo entorno Héliton e outros padres cuidaram de cerca de 300 pessoas que viviam nas ruas, com alimento e abrigo.

Também se hospedou no Pontifício Colégio Pio Brasileiro (em italiano Pontificio Collegio Pio Brasiliano), mantido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e administrado por um Conselho de Direção, dedicado à formação permanente de presbíteros diocesanos.

Quando criança e pré-adolescente em Siqueira Campos, Marcelo Gonçalves Mendes trabalhou na roça colhendo café, como servente de pedreiro, vendedor de verduras, entre outras atividades.

Aos poucos, foi sentindo despertar a vocação sacerdotal, estudou Filosofia no Seminário Rainha da Paz e Teologia no Divino Mestre , em Jacarezinho.

A ordenação veio na sequência.

Assessor Espiritual Diocesano da Pastoral da Família e Professor no Seminário de Filosofia, conseguiu aliar o tempo com a paróquia, com uma dedicação comovente.

Ele, que tem 42 anos, também já foi vigário paroquial em Tomazina.

Foi pároco da Paróquia Santa Filomena, na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.