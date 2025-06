DESIGN DECOR Enxovais tem Black Friday e aniversário

Sob a direção de Ligea e Viviene, a loja oferece um atendimento acolhedor e personalizado, destacando-se pela qualidade dos produtos e pelo bom gosto na seleção de itens que transformam qualquer ambiente.

Nesta semana de Black Friday, a loja preparou ofertas imperdíveis para os clientes. São descontos de até 30% à vista em Cortinas, Colchas, Travesseiros e outros itens essenciais para o lar.

Para quem opta pelo pagamento a prazo, há também 10% de desconto no crediário, que pode ser aberto com RG, CPF, 3 referências de lojas que compram a prazo e comprovante de endereço.

Com um mix variado de produtos, a Design Decor Enxovais apresenta desde redes de descanso super reforçadas até acessórios e peças decorativas que combinam praticidade e elegância, atendendo às mais diversas necessidades dos clientes.

Além das promoções de Black Friday, a loja já se prepara para um mês de dezembro especial. Durante o período de fim de ano, os horários de atendimento serão ampliados para facilitar as compras de Natal e Ano Novo. E no dia 07 de dezembro, a Design Decor Enxovais comemora seu primeiro aniversário com uma programação especial, incluindo uma Kombi de Pipoca e Algodão Doce, em um gesto de agradecimento aos clientes e amigos que acompanham a trajetória da loja.

A Design Decor Enxovais atende de segunda a sexta, das 8h30m às 18 horas e aos sábados, das 8h30m às 12h30m. A loja convida toda a comunidade a aproveitar as ofertas e conhecer as novidades que prometem deixar qualquer casa mais bonita e aconchegante.

Vale a pena conferir as promoções e participar desse momento especial: Instagram: https://instagram.com/designdecor_enxovais