CAPOTA Amarok e morre em Tomazina

Jean Carlos Abraão da Silva tinha 31 anos

Um grave acidente foi registrado no final de semana, na PR-422, no município de Tomazina.

O veículo envolvido foi uma VW Amarok, com placas de Curitiba, conduzida por homem de 31 anos. Conforme apurado no local, o veículo seguia no sentido Tomazina até Wenceslau Braz, onde no Km 54 perdeu o controle e capotou no lado esquerdo da rodovia, invadindo a faixa contrária.

O motorista foi resgatado em estado grave por uma ambulância e encaminhado à Santa Casa de Tomazina, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no hospital.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina esteve no local.