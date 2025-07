Carlópolis: Operação integrada recupera uma ESCAVADEIRA

Estava em Avaré (SP)

Na manhã desta quarta-feira (09), a Polícia Militar do 2º Batalhão foi acionada após o registro de furto de um maquinário agrícola no município de Carlópolis. A vítima compareceu à unidade policial relatando que, ao chegar ao local onde o equipamento estava estacionado, constatou o desaparecimento de uma escavadeira hidráulica, de cor amarela, ano 2022, marca Caterpillar.

Imediatamente, iniciaram diligências e, com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento, identificaram um caminhão VW Costellation, de cor chumbo, transportando o maquinário furtado. Através de informações obtidas junto à empresa responsável pelo transporte, com sede no estado de Minas Gerais, foi possível localizar o veículo na cidade de Avaré/SP(foto).

A ação resultou na recuperação da escavadeira, demonstrando a eficiência e agilidade da PM do Paraná na pronta resposta a crimes patrimoniais.