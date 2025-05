Carlópolis recebe programa da Civil

Com serviços ao cidadão de forma pontual, célere e eficiente

A Polícia Civil do Paraná festejou, em agosto deste ano, os dois anos do PCPR na Comunidade. Com o objetivo de levar serviços de polícia Judiciária para quem mais precisa, o programa já esteve em 123 municípios em todo o Estado e atendeu mais de 207 mil pessoas em 266 edições. A próxima edição será na cidade de Carlópolis, no período de 12 a 14 de novembro, das nove às 17 horas, no barracão da Igreja Matriz (Rua Padre Hugo, 910).

A iniciativa surgiu a partir do Plano Estratégico da instituição, implementado em 2019. Entre os objetivos traçados pela atual gestão, estão a aproximação com a sociedade e a promoção de ações nas quais a Polícia Civil atue como ponte para garantir os direitos dos cidadãos paranaenses.

Durante o evento, a população contará com diversos serviços como emissão da nova carteira de identidade, registro de boletim de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais, palestras, orientações, exposição de materiais téticos e bélicos, exposição de perícia papiloscópica e ainda atividades lúdicas com as crianças.

Toda a população está convidada a participar do evento, que é gratuito e traz importância para o município em poder sediá-lo e para a população em poder contar com a proximidade dos trabalhos realizados pela Polícia Civil do Paraná (Cézar Silva/Especial para o Npdiario).