Colisão mata idoso de 70 ANOS EM IBAITI

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na PR-963, na região de Ibaiti no fim de semana. Ocorreu por volta das 20h30 e envolveu um veículo não identificado e uma motocicleta modelo Honda CG 125, placa de Ibaiti.

De acordo com informações coletadas no local do acidente, o motociclista trafegava pela Rodovia, em sentido decrescente, quando colidiu contra o veículo não identificado no Km 8. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades para esclarecer a dinâmica do ocorrido e localizar o outro veículo envolvido.

O condutor da motocicleta, idoso de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho para os procedimentos necessários. A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.