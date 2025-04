Colisão traseira em TREVO de J. Távora

Ninguém se machucou

Às 12h50m desta sexta-feira, dia 11, aconteceu colisão traseira entre dois veículos no KM 305 da PR-092, em Joaquim Távora.

O Fiat/Uno trafegava pelo trevo de acesso da rodovia no sentido de Quatiguá e bateu na traseira do VW/Gol, ambos placas de J.T.

O condutor (62 anos) do primeiro não se feriu, assim como a motorista do segundo carro (moça de 25 anos) também não se machucou.

Realizado testes de etilômetros com resultados negativos.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.