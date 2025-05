CARLÓPOLIS homenageia antepassados

Evento da colônia japonesa antecede Dia de Finados

A colônia japonesa de Carlópolis realizou a 43ª edição do Tooro Nagashi, cerimônia, no último fim de semana, que homenageia os antepassados e reuniu centenas de pessoas de várias regiões do Paraná e São Paulo, tendo em vista que o município é um dos poucos no Brasil que mantém a tradição trazida pelos imigrantes japoneses.

Trata-se de uma iniciativa focada no culto e agradecimento aos antepassados, onde as famílias adquirem o Tooro, que é um barquinho iluminado confeccionado em papel e madeira com inscrições em japonês e o nome do antepassado e soltam na represa no início da noite tornando-se um belo espetáculo.

Tooro significa “lanterna de papel” e nagashi “levar-se ao vento”e são lançados à agua após culto ecumênico realizado por monges budistas, que segundo a crença, representam os antepassados e as lanternas iluminadas guiam o caminho de volta ao seu local sagrado após visita aos familiares em dia de finados.

Cerca de mil barquinhos iluminados foram lançados a água tornando a cerimônia uma das maiores do país.

Em Carlópolis, a cerimonia é realizada no final de semana que antecede a data de finados e neste ano contou com a presença do Cônsul Geral do Japão no Brasil em Curitiba, Sr. Yasuhiro Mitsue, que celebrou a importância do evento para a comunidade nipônica. Mais informações podem ser obtidas através do vídeo abaixo.