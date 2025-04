Concurso seleciona 51 produtores de ONZE municípios da Região

Categorias natural e cereja descascado

Cinquenta e um produtores de 11 cidades do Norte Pioneiro foram selecionados na primeira fase do concurso Café Qualidade Paraná nas categorias natural e cereja descascado. Os vencedores serão divulgados no dia 12 de novembro com a premiação entregue no Mercado Municipal de Curitiba.

Os produtores classificados são dos municípios de Congonhinhas, Cornélio Procópio, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Ibaiti, Pinhalão, Ribeirão Claro, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos e Tomazina.

“É importante destacar que dos 51 produtores selecionados ao concurso, 25 são mulheres, uma referência na produção de café do Norte Pioneiro”, destaca o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), representante das cidades da região na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado.

Na categoria café natural foram classificados 37 produtores (22 mulheres) e na categoria cereja descascado, 23 produtores (sete mulheres). Na seleção, a região tem os mesmos produtores de café selecionados nas duas categorias.

Café especial

“O Norte Pioneiro é conhecido também pela produção de cafés especiais que têm indicação geográfica que elevam o padrão de qualidade e agregam valor na comercialização. Esse foi um belo trabalho desenvolvido pelo Sebrae do Paraná”, disse Romanelli.

Hoje, a saca de 60 quilos de café commodity é comercializada a R$ 1,1 mil, em média. Já a mesma saca de café especial pode ser vendida por R$ 1,8 mil, uma variação de mais de 60%. A IG de cafés especiais foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial para a região que abrange 45 municípios, onde 90% dos produtores são de pequeno porte.

No Paraná, a cafeicultura ocupa 25,3 mil hectares com produção estimada de 670 mil sacas beneficiadas este ano. A atividade é destaque em mais de 180 municípios e principal fonte de renda em mais de 50 deles, com 80% das propriedades de pequenos agricultores familiares.

Prova final

A comissão julgadora do concurso fez a prova física dos produtos no Centro de Qualidade do Café do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater) em Londrina. Foram 119 lotes – 90 da categoria natural (os frutos são secados inteiros) e 29 processados pelo método cereja descascado, em que a polpa dos grãos é retirada antes de ir para a secagem.

A análise das características físicas obedece aos critérios estabelecidos pela Classificação Oficial Brasileira e avalia características como peneira, umidade e presença de defeitos como grãos quebrados ou deteriorados por insetos.

Os lotes aprovados seguem para a prova de bebida, programada para o início da próxima semana (21 e 22), em que são julgados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida com a metodologia da Associação de Cafés Especiais.

Em cada categoria, os finalistas classificados até o quinto lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da Bolsa de Valores Brasileira (B3) no dia anterior à premiação (11 de novembro), acrescido de 50% de ágio.

O certame é uma promoção da Câmara Setorial do Café do Paraná, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná, Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina e Associação dos Funcionários do Iapar.

Produtores classificados na região

Categoria natural – Claudinei de Carvalho Nunes e Magna Aparecida Nunes (Congonhinhas); Orlando von der Osten (Cornélio Procópio); Lucelia Aparecida da Costa (Jaboti); Flavia Garcia Mureb Jacob Saldanha Rodrigues (Jacarezinho); Maria Aparecida Maciel Gomes (Japira); Edson Messias de Carvalho, Jarbas Cazaroto, Loete do Carmo da Cruz, Sirlei de Fatima da Cruz Carvalho e Welinton Domingos da Cruz (Joaquim Távora); Jonas Aparecido da Silva, Rafaela Mazzottini Silva, Sirlene Soares dos Santos Souza, Solange Aparecida Pereira Braga, Vicente Batista Lima, Zenaide Peres da Silva e Simone Schauer Maia (Pinhalão); Fábio Doria Scatolin (Ribeirão Claro); Ageu Luis Teodoro, Carlos Alexandre Siqueira, Daiane Aparecida Santos Silva, Doraci Gomes Furtado, Leandro Cesar Soares, Lucinéia Garcia dos Santos, Marcia de Jesus Andrade da Silva, Maria de Lourdes Rezende, Maria Estela Godoi Roverato, Maria José Borin Giachello e Sidilei Soares de Melo (São Jerônimo da Serra); Irani Domingues Carvalho e Natan Miguel da Cruz Carvalho (Siqueira Campos); Agnaldo Peres, Eloir Inocencia Nogueira de Souza, Marcia Cristina da Silva Costa, Maristela Fatima da Silva Souza e Valdeir Luiz de Souza (Tomazina).

Categoria Cereja descascado

Claudinei de Carvalho Nunes e Ricardo Batista dos Santos (Congonhinhas); Orlando von der Osten (Cornélio Procópio); Flavia Garcia Mureb Jacob Saldanha Rodrigues (Jacarezinho); Francisco Barbosa Lima (Japira); Edson Messias de Carvalho e Sirlei de Fatima da Cruz Carvalho (Joaquim Távora); Pedro Alvez de Souza, Rafaela Mazzottini Silva e Sirlene Soares dos Santos Souza (Pinhalão); Bruno Scatolin Feca Rotta e Fábio Doria Scatolin (Ribeirão Claro); Aldenice da Silva Soares, Gabriel Augusto Soares, Juarez Colatino de Barros e Julio Cezar Barros (São Jerônimo da Serra); Natan Miguel da Cruz Carvalho (Siqueira Campos); Claudeir Marcos de Souza, Claudionira Inocencia de Souza, Marcia Cristina da Silva Costa, Maristela Fatima da Silva Souza, Valdeir Luiz de Souza e Vanessa Rosa Souza (Tomazina).