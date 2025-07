Condenado a 17 anos por desviar R$ 500 mil de BANCO em PINHAL

Está encarcerado em Carlópolis

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido contra um homem de 34 anos, condenado a 17 anos de reclusão pela prática de diversos crimes de estelionato, apropriação indébita e furto qualificado.

O caso em pauta, cujos fatos se iniciaram em meados de 2014, teve grande repercussão no município de Ribeirão do Pinhal à época, na medida em que diversos correntistas de uma instituição bancária da cidade foram vítimas do indivíduo, o qual, na qualidade de funcionário da agência desviou mais de 500 mil reais em espécie das contas de clientes.

Após as diligências de praxe, o conduzido foi encaminhado à Cadeia Pública de Carlópolis, onde permanece à disposição da Justiça.