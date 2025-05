Incrível: Construcasa BORDIGNON recebe prêmio em São Paulo

Reconhecida pelo 3º ano consecutivo como “Lugar Incrível para Trabalhar”

Na noite desta quarta-feira, dia 30, em São Paulo, a Construcasa Bordignon foi premiada pelo terceiro ano consecutivo como um dos “Lugares Mais Incríveis para Trabalhar 2024”.

Trata-se de uma das maiores premiações de gestão de pessoas do Brasil, realizada pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e pelo diário O Estado de São Paulo, o Estadão, e o portal UOL (Universo Online). Empresas de todo o país participaram, e a Construcasa Bordignon foi destacada, colocando-se entre as melhores do país.

A diretoria foi representada por Isabela Bordignon de Oliveira, acompanhada por Roberval Bonardi, Marcos Paulo Martins, Karuana Bordignon Daineze e Alessandra Leite, que prestigiaram o evento e receberam a honraria.

A conquista é ainda mais significativa por ser baseada em pesquisa com os próprios colaboradores, que avaliam seu ambiente de trabalho e a administração da empresa, além de uma auditoria detalhada das práticas de RH(Recursos Humanos). Com uma pontuação de 91,1, superior à média geral das melhores empresas que é de 88,1, a Construcasa Bordignon reafirma seu compromisso em oferecer um ambiente acolhedor, inclusivo e focado no bem-estar.

Receber esse prêmio nacional pelo terceiro ano consecutivo é um reconhecimento do trabalho contínuo da Construcasa Bordignon em proporcionar um espaço onde cada colaborador se sente valorizado. “Essa conquista nos motiva a continuar investindo em um ambiente de trabalho acolhedor e inovador, onde cada colaborador é valorizado e incentivado a desenvolver seu máximo potencial”, afirma a equipe.

A matriz está localizada em Quatiguá, com filiais em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ourinhos/SP, Assís/SP e Marilia/SP, além do CDB (Centro de Distribuição) também sedia em Quatiguá, onde o conceituado grupo econômico iniciou há 57 anos.

A rede tem planos de expansão e incentiva os colaboradores a se desenvolverem para que possam assumir novas responsabilidades e fazer carreira – crescer junto com a empresa, com valores bem definidos e prezando o relacionamento com todos os stakeholders (colaboradores, clientes, comunidade e fornecedores).

Entre os benefícios oferecidos a eles, estão casas de campo para as famílias passarem finais de semana e férias, benefícios semanais de compra de carne e frango, cesta de alimentos e produtos de limpeza, e viagens à praia.

“Acreditamos que colaboradores felizes atendem melhor nossos clientes, por isso, não medimos esforços para termos uma equipe engajada e comprometida”, enfatiza Edina Bordignon, “ser um lugar incrível para trabalhar é muito importante para nossa empresa porque mostra que temos boas práticas de gestão de pessoas, dando mais visibilidade para a marca e atraindo e atraindo mais talentos alinhados à nossa cultura”, adiciona.