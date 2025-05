Curta música do tema do Natal de Luz: vídeo

Mães e voluntárias também se unem para realização

Um grupo dedicado de mães e voluntárias está mobilizado para fazer do Natal de Luz 2024 um evento especial e emocionante em Santo Antônio da Platina. Sob o espírito da solidariedade e da união, Cristina Ap. de Almeida, Renata J. C. Campos, Rosana C. R. Araújo, Maria de Fátima Dourado, Juliana A. Toledo Murakami, Andressa da Costa de Paula, Marly Papi Crespo e Neuzeli França R. Cesar estão à frente da organização, trazendo à comunidade um Natal repleto de luz e alegria. As voluntárias têm trabalhado incansavelmente para preparar cada detalhe do evento, que promete iluminar a cidade e proporcionar momentos de magia e encantamento.

As coordenadoras do espetáculo Natal de Luz 2024, Marly Prado Papi Crespo e Neuzeli França Ribeiro Cesar informaram que as apresentações acontecem nos dias 11 (quarta-feira), 15 (domingo), 20 (sexta), 21 (sábado) e 22 (domingo) de dezembro no prédio do Centro Pastoral Frei Clemente Vendramim, ao lado da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da Cidade, defronte à Praça Frei Cristóvão.

Elas deixaram bem claro que, caso ocorra de chover numa das datas programadas que não permita a apresentação, a Comissão Organizadora “é quem decidirá e resolverá da melhor forma possível qual atitude deverá ser tomada”.

Em sua 23ª edição, o Natal de Luz tem uma hora de duração começando, como é de costume, pontualmente às 22h e reúne 80 participantes diretos que fazem parte do Grupo de Canto Sementinha e alunos da Spaço Arte & Música e mais alguns convidados. “Serão apresentações que misturam canto, dança e poesia num só espetáculo de música e alegria”, destacou Neuzeli Cesar.

Tema – Este ano o Natal de Luz terá como tema: “A vida tem a cor que você pinta”. Os ensaios começaram no final de julho e foram transcorrendo no palco do auditório do Centro Pastoral toda sexta-feira, às 17h30. Mas, desde a segunda quinzena de outubro, estão sendo intensificados com dois ensaios na semana.

O tema, segundo informou Neuzeli “nos traz a mensagem que não há festa mais bela que o Natal. É o dia mais alto do amor; é o motivo maior que aqui nos traz. É a força do nome de Jesus. A procura constante dessa luz e a sua energia está no ar, pois essa mesma luz continua a nos guiar. Não existe Natal sem Jesus e sem esse amor não existe salvação”. As músicas foram gravadas no auditório da Regional do Sicredi de Santo Antônio da Platina com a produtora Evolution do município paranaense de Rondon.

As crianças e adolescentes que aparecem nas janelas do prédio do Centro Pastoral a cada música, são vestidas com roupas e adereços diferentes vinculados às letras dos cantos. O público também se vislumbra com o bom gosto destes adereços que são carinhosamente confeccionados “por um grupo de mães e voluntárias que se reúnem uma ou até duas vezes por semana, conforme a necessidade, para se envolverem voluntariamente nos trabalhos que enriquecem o espetáculo”, destacou Marly Crespo. Ela lembrou: “Temos outros convidados que são voluntários e nos ajudam na apresentação do evento. E não podemos esquecer dos pais e colaboradores pois suas participações são fundamentais para o sucesso deste projeto que chega à 23 apresentações”.

As coordenadoras enfatizaram que nos dias de apresentações são aproximadamente 200 pessoas envolvidas entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. A locução deste ano será por conta da radialista Thays Silva das Rádios FMs coirmãs Difusora Platinense e Vale do Sol. Neuseli informou que tanto o palco, como a iluminação, a estrutura dentro do prédio, estão sob a responsabilidade dos funcionários da Paróquia Santo Antônio de Pádua “que num gesto de doação, estão sempre prontos e atenciosamente contribuem com o nosso evento”.

Livretos – Como ocorre em anos anteriores, em 2024 não será diferente e o público terá à disposição os livretos confeccionados contendo as 15 músicas a serem apresentadas em uma hora. Elas foram selecionadas entre os gêneros: religioso, popular e natalino e o material contará ainda com fotos ilustrativas dos participantes. Serão colocadas algumas cadeiras para o público mais à frente do prédio sob a responsabilidade da Pastoral Juvenil, sendo cobrado um valor simbólico.

Patrocinadores – O espetáculo Natal de Luz tem um custo que exige muito da organização, por isso, sempre conta com patrocinadores que são considerados já parceiros de longa data. São eles: Construcasa Bordignon, Extimpel, Samp Fiat e Schmidt Motos Honda, Sicredi, Prefeitura de Santo Antônio da Platina e Paróquia Santo Antônio de Pádua. E, na divulgação, a Imprensa responsável local.

O público nos últimos anos tem esperado ao final de cada noite de apresentação, pelos fogos de artifício, mas há uma Lei Municipal de número 1.842, de 14 de abril de 2020, de autoria do ex-Vereador Genivaldo Marques, que “Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto e com efeito de tiro, no município”. Só que muitos dizem que há artefatos que encantam pela visibilidade e não fazem barulho, porém, é um fato que ainda deverá ser melhor analisado possivelmente para os próximos anos obedecendo à Lei em evidência.

Na coordenação geral do evento estão Neuzeli Cesar e Marly Crespo, além do Pároco Padre José Antônio Pereira de Campos. O setor Financeiro tem à frente Henrique Marques. O assessor de infraestrutura é Francisco Nivaldo Marques e, as fotos e filmagens, por conta de Henrique Glovacki.

Neuzeli manifestou total agradecimento aos participantes, às empresas patrocinadoras, à Prefeitura, aos pais, familiares e colaboradores “que estão sempre conosco em todos os momentos nos passando também muita confiança”.

Reportagem: Fábio Galhardi/Henrique Glovack/Especial para o Npdiario