Sai novo horário do comércio platinense

Ajuste para consumidores aproveitarem período

O Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina informou, neste fim de semana, horários de funcionamento do comércio para o mês de dezembro: De acordo com o Presidente, Alex Figueira (foto) o horário noturno especial de Natal vai começar no dia 11 de dezembro (uma quarta-feira) das oito até às 22 horas.

Dias 15, 22 e 29 ( domingos) serão fechados.

Nos sábados, os comerciantes abrirão até 17 horas.

7 – sábado – das 08h às 17h

11 – quarta-feira – das 08h às 22h

12 – quinta-feira – das 08h às 22h

13 – sexta-feira – das 08h às 22h

14 – sábado – das 08h às 17h

15 – domingo não abrirá

16 – segunda-feira – das 08h às 22h

17 – terça-feira – das 08h às 22h

18 – quarta-feira – das 08h às 22h

19 – quinta-feira- das 08h às 22h

20 – sexta-feira – das 08h às 22h

21 – sábado- das 08h às 17h

22 – domingo não abrirá

23 – segunda-feira – das 08h às 22h

24 – terça-feira – das 08h às 16 h

25 – quarta-feira – Natal sem expediente

As horas trabalhadas serão compensadas no Carnaval, retornando apenas na Quarta-feira (Cinzas), dia cinco de março de 2025 a partir do meio-dia.

Ao todo, nove dias abertos até dez da noite.

