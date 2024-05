DESAPARECE gata escama de tartaruga em SANTO Antônio

“Fia” tem apenas um ano e meio de idade

Magrinha e pequena, esta gata (fotos) desapareceu nesta quarta-feira, dia 21, nas imediações do Jardim São Francisco, do centro, em frente à Igreja Evangelho Quadrangular, perto da Promotos, na avenida Frei Guilherme, em Santo Antônio da Platina.

As tutoras, Sarah e Ilmara Moura, informa que Mãezinha ou Fia, como é chamada, tem aproximadamente um ano e meio, e é gata de duas cores, da “raça” escaminha ou escama de tartaruga.

A recompensa é de 150 reais.

Telefone para contato: (43) 99988-7700.

O gato escaminha tem uma pelagem que chama atenção por ser exótica e mistura laranja e preto. Conhecido também como “gato tartaruga”, pela semelhança da pelagem com o casco do réptil. São muitas vezes tratados como se fossem uma raça de felino, mas, na verdade, esse termo refere-se ao padrão de pelagem da gatinha.

Apesar de não existir a raça gato escaminha, podem ser encontradas algumas raças com essa pelagem característica, como: persa, angorá turco, vira-lata (sem raça definida) e american shorthair.