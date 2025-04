Detran tem mais de 59 mil atendimentos PELO WHATSAPP

Em quatro meses de criação, o sistema Copiloto do Detran-PR, que oferece atendimento via WhatsApp, já somou 59.425 atendimentos, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços. A nova modalidade otimiza a mão de obra do Departamento, oferecendo uma resolução mais ágil e eficiente. As principais demandas envolvem questões relacionadas à habilitação, veículos e infrações.

De acordo com balanço do Detran-PR, houve 10.453 atendimentos em junho, 15.899 em julho, 16.640 em agosto e mais 16.433 em setembro.

Uma das grandes vantagens de utilizar o Copiloto é a praticidade. O cidadão pode resolver suas pendências sem precisar se deslocar até uma unidade física do Detran. “Estima-se que 30% dos casos que resultariam em atendimentos presenciais foram solucionados de forma totalmente online neste novo modelo de atendimento”, destaca Cibele Martins, supervisora do Copiloto.

Atualmente, o projeto conta com 16 servidores capacitados, familiarizados com a legislação e os procedimentos internos da instituição, distribuídos em diferentes cidades do Paraná.

“O serviço, que começou como uma central de informação evoluiu para se tornar uma unidade de atendimento completa, focada na praticidade e na excelência no serviço prestado”, destacou odiretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado. A expectativa é que em breve novos serviços sejam ofertados, como a possibilidade de agendar exames e alterar endereços.

Acesse o Atendimento Copiloto AQUI.

SERVIÇOS ONLINE – O Copiloto amplia o atendimento digital do Detran-PR. Já são oferecidos 80 serviços de habilitação, veículos e infrações no portal do Detran-PR e no aplicativo Detran Inteligente. Entre eles estão a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID); agendamento de exames; solicitação da segunda via da CNH; consulta de débitos do veículo; emissão do CRLV-e; emissão de guia para pagamento de multas; 1º emplacamento, solicitação de recursos, entre outros.