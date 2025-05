EXECUTADO JOVEM em Ribeirão do Pinhal

Corpo sepultado neste sábado

O corpo de Vitor Augusto Teixeira Mendes (fotos) , de 20 anos, foi enterrado na manhã deste sábado, dia 16, no Cemitério São Paulo, de Ribeirão do Pinhal após permanecer no Velório São Carlos.

Conhecido como “Vitinho”, foi atingido por cinco tiros perto da casa dele (Rua João Paulo II, Vila Domingues, em torno de 20 horas da quinta-feira, dia 14. Não era casado e nem possuía filhos.

O homicida fugiu em seguida.

Não morreu na hora, porém não resistiu e perdeu a vida na Santa Casa de Bandeirantes.

Motivação ainda não se tem certeza, mas tinha envolvimento com o tráfico de drogas local. De qualquer forma, não está descartada nenhuma outra possibilidade.

As autoridades pedem informações anônimas através do número (43) 99981-4066 ou 181.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o crime.

O Npdiario acompanha o caso.