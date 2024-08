Gordinho Lanches inaugura em SAP

Nova opção no centro platinense

Gordinho Lanches inaugurou em Santo Antônio da Platina com uma proposta de um ambiente familiar servindo lanches e porções, e também algumas opções de prato feito, em Santo Antônio da Platina.

Nas bebidas, disponibilizam as principais marcas de cervejas, refrigerantes e opções de sucos e drinks.

Gordinho Lanches também atuar nas transmissões ao vivo de jogos de futebol.

Atuando também no Delivery pelo fone (43) 99906-2544.

O proprietário André, o Gordinho, diz que: “a lanchonete vem para atender as famílias e grupos de amigos que buscam um local agradável com alimentação de qualidade e preço justo”.

O empresário Guilherme Muniz, ex-choperia Vegas Pub, reforça o empreendimento com sua experiência.

Situado na Rua 24 de Maio, 841 Centro, ao lado da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Viking Store, Gordinho Lanches vem remetendo à seu público as boas lembranças da Ice Burguer e Restaurante Radix, pois se encontra no mesmo prédio.

Atendimento das 18 às 23h30m com folgas às terças-feiras.