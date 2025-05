INAUGURADA Clínica Padilha Odontologia EM JACAREZINHO

A Dra. Marianna, especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial, além de Prótese Dentária, e sua irmã, doutora Juliana, Médica Residente, que também marcou presença no evento.

Com uma abordagem personalizada e focada nas necessidades individuais de cada paciente, a clínica se destaca pela qualidade no atendimento e por contar com uma equipe de profissionais altamente capacitados. Entre os serviços oferecidos estão tratamentos de canal, implantes dentários, lentes de contato dental, além de reabilitação oral completa.

A Dra. Marianna Padilha, reconhecida pela sua experiência e dedicação, destaca que os tratamentos são pensados para proporcionar resultados que aliam estética e funcionalidade, garantindo a saúde bucal de cada paciente.

A recente abertura contou com uma série de atrações para os convidados, e a clínica convida a todos a conhecerem suas instalações e agendarem suas consultas.

A Clínica Padilha está localizada na Alameda Padre Magno, 235, em Jacarezinho, e o agendamento para diagnóstico pode ser feito pelo celular/WhatApp (43) 99625-3843.

“Na Clínica Padilha, nossa família atende a sua”, afirmam as doutoras Julana e Marianna, ressaltando o compromisso com o conforto e satisfação dos pacientes.

Entre as personalidades presentes, destacaram-se o Padre Anderson Marchiori, de Arapoti, que deu sua bênção ao novo espaço, a professora Sônia Maria Leite Merege, docente do curso de Odontologia da UENP e ex-professora da Dra. Marianna.

A cerimônia também contou com a presença da família Padilha, conhecidos na comunidade local pela conceituada Auto Elétrica Padilha, que celebrou 30 anos de tradição. Entre os familiares, estavam os pais Márcio e Márcia Padilha. E a graciosa Anna, criança que alegrou ainda mais o ambiente.