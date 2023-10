Inaugurado o maior edifício residencial de todo Norte Pioneiro

Evento prestigiado por personalidades de toda região

Exclusivo: Mais de 150 pessoas, entre clientes e convidados, prestigiaram no início desta semana a entrega definitiva do Casa Reserva Residencial num requintado coquetel servido pelo Buffet Luz de Lua na moderna área social do condomínio, na avenida Frei Guimelher, em Santo Antônio da Platina.

Todos puderam conhecer as áreas social e de lazer, como o salão de festas, a churrasqueira gourmet, sala de fitness, salão de jogos, sauna e a piscina aquecida que foram entregues totalmente mobiliadas e decoradas cumprindo com o compromisso da Villani Imóveis e da Favoreto Construtora.

Tudo foi muito elogiado pelos móveis e equipamentos modernos e de bom gosto.

Presenças dos empreendedores Adriana e Francisco Villani e Fernanda e Luiz Gastão Pinto Júnior, além de Angelo Favoreto, do ex-prefeito Celso Schmidt, do vice-prefeito Chico da Aramon e do padre José Oliveira.

Concretizado o compromisso de viabilizar um belo e moderno empreendimento onde todos vão morar com conforto, segurança e qualidade de vida através da parceria entre a Villani Imóveis e a Favoreto Construtora possibilitou aos seus clientes uma rentabilidade do investimento acima das expectativas.

Quase toda as 76 unidades já foram vendidas por conta do projeto inovador, de sua ótima localização, acabamento finíssimo e completa área de lazer.

A Villani Imóveis conquistou um patamar ainda mais elevado, se consolidando como empresa séria e de credibilidade inatacável. Tanto que já planeja a construção de outro prédio, cujas características em breve serão divulgadas.

VILLANI IMÓVEIS

AV. OLIVEIRA MOTTA, 1035

FONE (43) 3534.9900.

Características do empreendimento:

– localizado na área mais nobre da cidade

– 04 apartamentos por andar

– baixo custo de condomínio

– medição individual de água e gás

– 03 suítes em cada apartamento

– 03 vagas de garagem aptas a carros elétricos

– ampla sacada com churrasqueira

– piscina coberta e aquecida

– sauna seca e a vapor

– salão de fitness

– salão de festas

– churrasqueira gourmet

– alta qualidade nos materiais empregados

– fino acabamento.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario