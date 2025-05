Incendeia ônibus em Jacarezinho (4 vídeos)

No meio da tarde desta sexta-feira

Um ônibus que levava estudantes de Cambará pegou fogo às 14h40m desta sexta-feira (dia 18) no Km 1 da PR-431, em Jacarezinho. Segundo relatou ao Npdiario uma aluna – Ana Lívia Corrêa Pereira, que tirou algumas fotos e fez os vídeos acima – o motorista achou inicialmente que tinha acabado o combustível. Ao parar, o fogo irrompeu destruindo totalmente o coletivo, informou a jovem, que é jacarezinhense, mas estuda no estabelecimento de ensino cambaraense.

Os passageiros já estavam descendo e ninguém se machuc0u. Foi na entrada da Dacalda.

Os bombeiros agiram rapidamente, mas as labaredas consumiram o veículo. O seguro, a documentação, pneus e demais partes estavam perfeitas, incluindo elétrica e mecânica. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. Os alunos transportados eram do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Mohamad Ali Hamzé, de Cambará.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) submeteu o etilômetro no motorista, que não acusou ingestão de álcool.

A Dacalda é uma usina, e tem como atividade principal a transformação da cana em açúcar e etanol para comercialização.

Ao contrário do que chegou a ser divulgado, eles retornavam de Cambará para Jacarezinho e não da GeniusCon, evento de inovação.