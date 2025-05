Internado presidente da Sociedade RURAL DO NORTE PIONEIRO

Sofreu uma queda mas está fora de perigo

O presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Crespo Freitas (foto) caiu de uma escada no final da tarde de quarta-feira, dia seis, no interior de sua loja, Selaria Mineira, no centro de Santo Antônio da Platina.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os bombeiros prestaram atendimento. Havia sangramento na região da face.

A esposa, Eliege, e o filho, Mateus, acompanharam o atendimento no Pronto Socorro Municipal.

Por precaução, encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina, onde fez tomografia do crânio (exame de imagem que usa a radiação para captar imagens em alta resolução, permitindo avaliar a região do cérebro, mas também pescoço, orelhas, mandíbula e seios da face do paciente, de maneira rápida e não invasiva).

A reportagem conversou de manhã e início da tarde desta quinta-feira, dia sete, com ele (que tem dificuldade pontual porque quebrou dentes), e familiares.

Celsão, como é conhecido, também é presidente do Clube Platinense, tem 70 anos, e permanece consciente e estável, “graças a Deus, estou bem”, declarou ao Npdiario..

Ficará até cinco dias em observação no HU por recomendação médica.