Invadem e agridem idoso com facões em Cambará (ASSISTAM)

Vítima recebeu alta nesta quarta-feira

Exclusivo: Na tarde desta segunda-feira, 18 a Polícia Civil prendeu o autor da tentativa de homicídio contra Carlos Roberto, conhecido como “Chita”. Um jovem de 24 anos, vizinho da vítima, confessou ter cometido o crime por questão pessoal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o agressor também possuía mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi resultado da Operação “Navalhas da Vingança”, que contou com dois dias de intensas investigações.

O atingido de 66 anos, estava dormindo na sua modesta residência, o elemento e outros comparsas, quando por volta das 23 horas do dia 15, sexta-feira, invadiram sua casa, mediante escalada (vídeo) e arrombamento da porta, indo até o quarto onde estava dormindo, e o atacaram com facões.

Deceparam um dos dedos de sua mão direita, e quase também suas mãos.

Apesar da violência empregada, o idoso conseguiu pegar um porrete de madeira e se defender. Mesmo assim, sofreu diversas lesões pelo corpo, com dois braços quebrados, ferimentos na cabeça e tórax. Após o embate violento e com a saída do marginais da casa, perdeu muito sangue e desmaiou, acordando somente na manhã do dia seguinte, momento que conseguiu ajuda do SAMU e foi levado em estado grave para Jacarezinho. Atualmente encontra-se estabilizado e sem risco de morte na Santa Casa.

Policiais Civis, Agentes Fernando e Boaventura, juntamente com a Delegada que coordenou a operação, realizaram diligências e conseguiram capturar as imagens que mostram a invasão da casa, com algumas mulheres, homens, e inacreditavelmente crianças, na cena do crime, sendo que não houve a invasão de menores, mas ficaram chutando o portão. E com o permissão dos outros adultos que ficaram do lado de fora sem conseguir entrar.

Os agentes envolvidos na operação – Zanibaldo, Nilson, Fernando e Boaventura – foram elogiados pela delegada Renata Cintra, que destacou a eficiência e a dedicação da equipe no caso. “Foi um trabalho exaustivo, mas muito bem-sucedido. A operação demandou diligências ininterruptas e estratégias complexas para alcançar o resultado”, afirmou.

Nota da Redação: Num primeiro momento, a reportagem se equivocou ao dizer que era a vítima quem tinha mandado prisão por tráfico. Na verdade, trata-se do agressor, que se encontra agora encarcerado.