Itaú DESRESPEITOU correntista mas abriu nesta segunda-feira

Realocou terminais eletrônicos

Nesta sexta-feira, 13, foi feriado em parte do comércio de Santo Antônio da Platina em função de ser Dia do Padroeiro, Santo Antônio. Houve também principalmente no início da noite a disseminação de uma fake news, que se robusteceu ao longo das horas. A maioria desinformava ter ocorrido explosão na agência central do Itaú, na rua 24 de Mai.

Chegou a correr boato que teria havido feridos.

Na verdade, o problema surgiu porque o banco resolveu aproveitar o feriado, sábado e domingo para fazer adequações internas, e não comunicou ninguém, o que gerou muitas reclamações, em especial dos correntistas.

O fato é que uma empresa de Curitiba terceirizou o serviço para outra de Ponta Grossa e quatro trabalhadores estiveram na unidade fazendo uma realocação dos terminais (vídeo abaixo).

Das sete máquinas de autoatendimento, cinco foram melhoradas e duas novas e mais modernas instaladas.

Nesta segunda-feira, dia 15, está tudo normalizado.

