Jantar Baile de final de ANO da APRAS

Evento promovido pela APRAS Norte Pioneiro

A Associação Paranaense de Supermercados (APRAS), Regional Norte Pioneiro, promoveu no fim de semana o Jantar Baile de Final de Ano, no Espaço Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina.A entidade, através da vice presidente, Ana Carla B. Molini Ferrari e do primeiro diretor regional, Luiz Yoneo Ueda, é quem organiza.

A iniciativa oportuniza a comemoração das conquistas do ano que se encerra, bem como fortalece os laços do segmento. Anualmente, a APRAS Norte Pioneiro presta homenagem a um empresário de destaque da indústria regional, como forma de valorizar o empreendedorismo e fortalecer os laços com nossa região. “A gratidão é um dos sentimentos mais bonitos e poderosos que existem, por isso, não podemos deixar de agradecer a Deus por nossa existência, por nossos negócios, família e amigos”, diz Ana Carla.

O CEO do Grupo Pereira / Laticínios Carolina, Osmar Pereira, cuja empresa está situada em Ribeirão Claro, recebeu a Placa de Homenagem. O Grupo Pereira tem investido em Ribeirão Claro, com a construção de uma das câmaras frias mais sofisticadas da América Latina, reforçando seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento local.

O radialista João Teodoro fez o cerimonial. O Padre Marcos Paulo e o Pastor José Antônio fizeram as orações e bênçãos. E a Banda Oz animou a iniciativa.

Diretoria da entidade presente: Presidente da APRAS – Carlos Beal | Vice-Presidente Regional Norte Pioneiro Ana Carla Molini/ Primeiro Diretor Regional Norte Pioneiro Luiz Yoneo Ueda/ Diretores APRAS Norte Pioneiro – Kalé Molini, Áriston Martins São João, Edvaldo Cesar de Almeida, Beto Floro, Gisele Vale Bonardi e Marciene Matsushita.

Presentes também: Danilo Hage, Presidente Rede Assure!, Mara Mello – Presidente Sindilojas Presidente Atunorpi e Diretora das Relações de Trabalho Fecomércio, Prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho (Professor Zezão),Andréia Calegari, Presidente da Associação Comercial de Jacarezinho (ACIJA), Antenor Pinheiro, Gerente Executivo das Unidades Senac de Jacarezinho e SAP, Dimas Fonseca, Diretor do Colégio Sesc e Gerente Executivo do Sesc Sistema Fecomércio para a região, Odemir Capello, Consultor e coordenador de projetos de desenvolvimento territorial SEBRAE e Fernanda Rossito, Presidente da Câmara da Mulher Empreendedora.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario