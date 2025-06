João Gari mantém boas performances

Ficou em 4º neste domingo no” Acelera Natal em Jacarezinho”

Em junho último ele completou 53 anos de idade. Trabalha diariamente como gari coletor em Santo Antônio da Platina e realiza treinos diários com rodagem e intervalos, ou seja, emprega a velocidade. Esta semana, por exemplo, fez treinos de intervalo de 16×200, ritmos intensos.

João Batista Santos é o nome deste atleta de corrida, mais conhecido na cidade e por onde disputa as competições, como o “Gari Corredor”. O desempenho do Joãozinho, como ele é também conhecido, impressiona. Entre outubro e novembro, ele venceu na classificação geral, todas as cinco provas pedestres que disputou, com tempos baixos diante de seus adversários, muitos dos quais, bem mais novos que ele. Mas, desde o começo deste ano, Joãozinho vem somando muitas vitórias, como por exemplo, a 3ª Corrida Caipira, em Telêmaco Borba, onde também ficou em primeiro lugar no geral fazendo o trecho rural de 5km em 16min05s.

Neste período de 60 dias aproximadamente João Gari disputou a 1ª Edição do Plaza Run, em Ourinhos (SP), completando o percurso de 5km200m em 16min50s, sagrando-se campeão na classificação geral.

A mesma colocação obteve em Ibaiti onde participou e venceu a competição Seven Séries, na realidade, a terceira etapa do ano. Foram 7km percorridos em 23min43s. Em Jacarezinho ele disputou o Circuito Forma Ativa de 6km, sendo campeão com o tempo de 21min, um trecho marcado por muitas subidas. Em Wenceslau Braz, João Batista ficou em primeiro lugar geral no Circuito Forma Ativa, de 6km, com o tempo de 18min59s. E, em Cambará, dia 17 de novembro, completou o percurso de 6km em 19min3s sendo campeão da prova Forma Ativa.

Segundo ele, o bom desempenho é a somatória de alguns fatores, como o trabalho diário que o leva a estar em constante movimentação; também seu comprometimento com a atividade esportiva que gosta muito; e, acima de tudo “meus treinos seguem com muito foco. Tenho o Professor Edimilson, do município de Sarandi (PR) que faz uma planilha de treinos e que é atualizada conforme as competições que participo”.

Acelera Natal

Neste domingo, dia 1º de dezembro, João Gari participou da 5ª Acelera Natal, em Jacarezinho. A largada e chegada foram no Santuário Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoestatt, que integra a Rota do Rosário.

Chegou em quarto lugar com 17min43s.

Outras corridas

Em dezembro João Batista ainda vai disputar mais três provas pedestres. Dia 8 acontece a última etapa da Forma Ativa, desta vez em Ribeirão do Pinhal. “Vou correr lá e, se vencer, poderei me tornar o campeão geral do Circuito”, disse ele.

Dia 15 de dezembro o corredor platinense estará mostrando sua ótima performance nos 8km da competição em Nova Fátima.

“Ano passado também participei da corrida lá, e fiquei em segundo lugar nesta prova. É bem concorrida com bons atletas participando, mas estou tranquilo, porque a cada corrida, é uma satisfação de completar bem, muitas vitórias logicamente, mas a sensação de estar fazendo o que gosto e estou num ótimo momento”, destacou Joãozinho acrescentando. “E, dia 21 de dezembro, vou correr a prova em Barra do Jacaré, de 7km, acredito que seja a última deste ano que participo. Como pode ver, são muitas provas e, em todas, a luta por conseguir apoio é natural, já que sem ele, não dá pra ir, por isso deixo aqui meu número de celular/Whatsapp para quem se interessar e puder me patrocinar: (43) 9.9676-4811”.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario