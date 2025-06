Jovem bate moto EM BARRACA E MORRE

Gustavo Santos tinha 27 anos

Exatamente às 05h28m no KM 97,8 da BR-153 deste sábado, dia 23, Gustavo de Barros Santos (fotos) perdeu a vida, em Japira. A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu o acidente do tipo saída do leito carroçável e posterior colisão com objeto fixo. O jovem de 27 anos perdeu o controle da motocicleta que conduzia(sem garupa), colidiu contra uma barraca de comercialização de uva e melão(não havia ninguém no momento) caiu e morreu na hora.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Científica, Instituto Médico-Legal (IML), Polícia Civil e PRF estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

O trânsito permaneceu com fluxo normal, sem interdição de via.

Compareceram também ao local equipes da Polícia Científica/IML(Instituto Médico Legal de Jacarezinho), Polícia Civil e SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ficará a cargo da PRF.

A pedido da reportagem, o Sargento André Luis Terleski, ex-comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos e atualmente na Agência Local de Inteligência do 2° BPM, de Ibaiti, esclareceu uma dúvida.

O local foi mesmo na BR-153 km 97 mais 800 metros, pois está na área do município de Japira. O acidente ocorreu bem próximo ao trevo de acesso ao Distrito da Vila Guay, em Ibaiti. É que havia uma questão indicada por japirenses que poderia ter sido na PR-272. O limite de municípios , onde houve a batida ocorreu há um km e 200 metros do trevo (Sentido Ibaiti/Conselheiro Mairinck).

A placa do limite de municípios fica no km 99+500m (foto acima).

O delegado de Polícia Civil, Pedro Dini, também foi procurado e informou ter aberto inquérito, mas de forma protolocar.

Gustavo era solteiro, não tinha filhos; sua mãe, Vilma, estava viajando quando soube da fatalidade. O corpo foi velado e sepultado neste domingo, dia 24.

Nota da Redação: As fotos pessoais foram cedidas ao Npdiario pelo correspondente em Japira e a do acidente pela PRF