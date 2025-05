Justiça solta dona de academia platinense

Jovem de 24 anos responderá em liberdade

Exclusivo: O Juiz de Direito da Vara Criminal , Djalma Aparecido Gaspar Junior (foto acima), arbitrou fiança, que foi paga, e liberou no final da tarde a jovem, dona de uma academia de musculação que foi presa em flagrante nesta segunda-feira, dia 28, em Santo Antônio da Platina.

Ela permaneceu encarcerada durante várias horas no chamado corró, um tipo de cela, onde a pessoa permanece temporariamente detida. Uma espécie de “cela especial” para quem não oferece perigo imediato à sociedade e não tenha passagens anteriores. A cadeia platinense abriga somente mulheres.

O marido da moça também trabalha na mesma academia. Na manhã desta segunda-feira (28), equipe da Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca na região central de Santo Antônio da Platina.

No local os policiais encontraram centenas de remédios e medicamentos anabolizantes que estavam ilegalmente armazenados em um armário num quarto dos fundos e eram destinados à venda e aplicação no local, dentre eles os seguintes anabolizante: Winstrol (Stanozolol), Anavar (Oxandrolona), Nandrolona, Dianabol, Trembolona e outros tipos que contém testosterona, além de objetos usados para aplicação no local (seringas e agulhas) e outros medicamentos (tadalafila) . A proprietária, de 24 anos, foi presa em flagrante pelo crime previsto no artigo 273, §1º, do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 10 a 15 anos. Essa condenação, no entanto, é sempre considerada severa demais. O artigo trata de ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Dentro dos crimes contra a saúde pública, descreve como conduta ilícita, o ato de falsificar, corromper ou adulterar, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. O pedido de busca domiciliar foi representado pelo delegado Rafael Guimarães (vídeo abaixo) após recebimento de diversas denúncias, inclusive pelo Disque 181, indicado que a academia realizava há anos esse tipo de atividade ilegal, sendo que um professor de academia seria o responsável pela venda e aplicação, porém ele não estava presente no momento da busca. As substâncias apreendidas foram avaliadas em R$ 50 mil.

O delegado esclareceu que este medicamentos hormonais utilizados para aumento de massa muscular rápida, trazem grande risco à saúde dos frequentadores da academia, sendo que a medicação em contexto não têm origem conhecida ou mesmo registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Normalmente, esse tipo de crime é praticado por profissionais graduados, que fazem justamente o oposto do esperado de suas atribuições, ou seja, preservar a saúde de seus clientes.

Anabolizantes são hormônios esteroides naturais e sintéticos que promovem o crescimento celular e a sua divisão, resultando no desenvolvimento de diversos tipos de tecidos, especialmente o muscular e ósseo. São substâncias geralmente derivadas do hormônio sexual masculino, a testosterona, e podem ser administradas principalmente por via oral ou injetável.

Os riscos associados ao uso de anabolizantes incluem: tremores, aparecimento de acne grave, retenção hídrica, dores nas articulações, aumento da pressão sanguínea, alteração do metabolismo do colesterol (diminuindo o HDL e aumentando o LDL com elevação do risco de doenças coronarianas), alterações nos testes de função hepática, icterícia e tumores no fígado, policitemia, exacerbação da apneia do sono, estrias e maior tendência às lesões do aparelho locomotor (pois as articulações não estão aptas para o aumento de força muscular). Além disso, os indivíduos que fazem o uso de anabolizantes injetáveis correm o risco de compartilhar seringas contaminadas e se infectar com HIV hepatite B.