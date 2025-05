Lolo ANTON é heptacampeão Catarinense de ENDURO 2024

Piloto da Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing comprovou favoritismo

A grande final do Campeonato Catarinense de Enduro 2024 não teve surpresas. Lolo Anton confirmou o favoritismo para a Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing na categoria E1, conquistando mais uma vitória e também seu sétimo título na competição. O evento aconteceu no domingo, dia 3 de novembro, em Gaspar, cidade localizada no Vale do Itajaí.

O percurso da prova foi de aproximadamente 35 quilômetros, dividido em três especiais – trechos cronometrados, no qual foram dadas três voltas. O primeiro Enduro Teste com 10km, o segundo com 8km e o terceiro com 7km, sendo o restante de deslocamento. Apesar da forte chuva que insistia em cair, Lolo manteve a tranquilidade que precisava para fechar com chave de ouro.

“Foi um ano repleto de dificuldades, por isso, estou muito feliz em poder celebrar esse título. Agradeço demais aos que acreditam no meu trabalho, minha família, amigos e fãs, sem vocês nada disso seria possível”, disse o atleta de Rio Negrinho.