Mais um associado da SICREDI sorteado na Poupança Premiada

Da cidade de Bernardino de Campos/SP; campanha incentiva hábito de poupar e reforça impacto positivo da poupança na economia local

A Sicredi Norte Sul comemora mais uma vitória entre seus associados: um novo ganhador na campanha Poupança Premiada Sicredi. O sorteado da semana foi um poupador da cidade de Bernardino de Campos (SP), que recebeu o prêmio de R$ 5 mil. O reconhecimento reforça o incentivo da cooperativa ao hábito de poupar e à valorização de quem acredita no planejamento financeiro.

Feliz com a conquista, o ganhador, Lauro Egidio, falou sobre a surpresa em ser premiado: “Pode acreditar no Sicredi. É motivo de bastante alegria, no mundo tão concorrido, a pessoa ganhar investindo ou poupando a gente fica ainda mais feliz ainda porque mostra que o Sicredi está se preocupando com os clientes”.

A poupança é uma das formas mais simples e acessíveis de construir uma reserva financeira, e a Poupança Premiada Sicredi torna esse hábito ainda mais recompensador. Além de concorrer a prêmios em dinheiro, os associados ajudam a fortalecer a economia da região.

Isso porque a poupança Sicredi tem um diferencial importante: os recursos aplicados são investidos na própria comunidade, por meio do crédito para produtores rurais, empreendedores e outras iniciativas que promovem o crescimento sustentável local.

Para participar, basta realizar depósitos de R$ 100,00 na poupança Sicredi, o que garante automaticamente um número da sorte para concorrer aos sorteios realizados pela Loteria Federal. Ao optar pela poupança programada, o associado recebe números da sorte em dobro, aumentando as chances de premiação. Os cupons eletrônicos são cumulativos e permanecem válidos ao longo de toda a campanha. Não há necessidade de cadastro adicional: basta ser poupador no Sicredi e fazer os depósitos a partir de R$ 100,00. Informações detalhadas sobre a promoção estão disponíveis no site oficial da campanha.