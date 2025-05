Mais um ganhador da Poupança Premiada na Sicredi Norte Sul

Carlopolitano ganhou R$ 5 mil

A sorte bateu novamente à porta da Sicredi Norte Sul! O poupador Leonardo Cezar foi o mais recente contemplado na Promoção Poupança Premiada Sicredi, levando para casa o prêmio de R$ 5 mil em um dos sorteios semanais realizado no último mês.

O prêmio reforça a excelente participação da cooperativa na campanha deste ano, que já soma vários associados premiados, comprovando que poupar no Sicredi é sempre uma boa escolha — além de garantir segurança financeira, ainda pode render prêmios.

Para o presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior, a felicidade em anunciar mais um ganhador é motivo de grande celebração: “É com muita alegria que entregamos mais um prêmio aos nossos associados. Em 2025, já tivemos vários contemplados na nossa cooperativa, o que mostra o engajamento da nossa comunidade e a força do cooperativismo. Cada novo ganhador é um incentivo para que mais pessoas passem a poupar e acreditar na força de estar com o Sicredi”, afirmou.

Vale lembrar que a Sicredi Norte Sul também está com a Promoção 40 anos Norte Sul – Nossa História Conta com a Sua, onde serão sorteados mais de R$2 milhões em prêmios, sendo o prêmio final um RAM 3500. Essa Promoção é válida para associados da cooperativa. Associados que possuem Poupança podem concorrer nas duas promoções simultaneamente.