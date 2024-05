Marcos Roberto Vieira/Abandono de emprego

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos MARCOS ROBERTO VIEIRA, portador da CTPS 3086890– série 0020, a comparecer na empresa Guaraná Diesel LTDA EPP, CNPJ 10.798.483/0001-75, endereço: Rua Galiano Ant da Silva, nº 950, Santo Antônio da Platina – PR.

A fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 11/03/2024, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art. 482 da CLT.

Santo Antonio da Platina, 03 de Maio de 2024.