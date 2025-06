Milhares de fiéis no SANTUÁRIO Nossa Senhora das Graças

Em Santo Antônio da Platina

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Graças recebeu no domingo, dia 26, milhares de fiéis, que se mobilizaram desde o início da madrugada para visitar a imagem milagrosa de Nossa Senhora de Fátima que verte mel, sal, lágrimas, azeite e vinho.

Foram celebradas quatro missas e recitado o Santo Rosário. Muitos fiéis de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina escolheram chegar a pé ao Santuário, revelando um esforço em nome da fé.

Para viver esse momento na presença da imagem de Nossa Senhora do Mel, várias caravanas do estado do Paraná e São Paulo estiveram no Santuário movimentando o turismo religioso regional.

O Santuário Nossa Senhora das Graças é conhecido como Colo materno de Maria no Norte Pioneiro.

Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues, reitor do Santuário, aproveita a oportunidade para convidar os devotos de Nossa Senhora das Graças para comemorarem o seu dia na celebração solene nesta quarta-feira (27) às 20 horas.