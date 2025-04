NFL : Especialistas em SEGURANÇA contra INCÊNDIOS (assistam)

NFL Group -Excelência em soluções de Segurança contra incêndios

O NFL Group, com sede em Santo Antônio da Platina , é especialista em oferecer soluções completas de segurança contra incêndios, desde a elaboração do Projeto Técnico de Prevenção até a execução e instalação de sistemas, como alarmes de incêndio, redes de hidrantes, sprinklers, SPDA (para-raios), iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga.

Além de garantir a proteção de vidas e patrimônios, temos um compromisso genuíno com o bem-estar de nossos colaboradores, oferecendo suporte com terapeutas e psiquiatras . Para nós, as pessoas são o bem mais precioso, e cuidamos para que nosso tempo esteja sempre saudável e preparado.

Contamos com uma equipe altamente capacitada, que trabalha em conformidade com as normas nacionais e internacionais. Realizamos treinamentos de brigadistas, capacitando sua equipe para agir rapidamente em situações de emergência.

Automação de bombas e painéis elétricos: Testamos e monitoramos seu sistema para garantir a máxima segurança.

Treinamentos de brigadistas: Preparação especializada para ações rápidas e eficientes em caso de incêndio.

Nossa prioridade é a segurança e a qualidade, atendendo rigorosamente aos critérios dos órgãos fiscalizadores, como o Corpo de Bombeiros e CREA/CAU.

Estamos prontos para oferecer uma proposta personalizada que atenda às necessidades específicas de sua empresa.

Entre em contato e proteja seu espaço com excelência:

(43) 99937-2623 (clique aqui)

@NFLGROUPBR (clique aqui)

Grupo NFL – Protegendo vidas, patrimônios e cuidando das pessoas em todo o Brasil.