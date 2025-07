Novidades exclusivas em roupinhas na Pet COMPANY em S.A.P.

Confira as peças estilosas

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a proteção dos pets contra o frio se torna uma prioridade para tutores atentos e carinhosos. Pensando nisso, a Pet Company Pet Shop traz uma super novidade: uma linha exclusiva de roupinhas de inverno que une conforto, estilo e variedade para cães e gatos de todos os tamanhos.

As peças recém-chegadas são modernas, estilosas e confeccionadas com tecidos ideais para os dias frios, oferecendo proteção térmica sem abrir mão do bem-estar e da liberdade de movimento dos animais. Há opções em diversos modelos e tamanhos, perfeitas para todos os estilos e portes.

“A gente sabe que o frio pode afetar a saúde dos pets, especialmente os de pelo curto, filhotes e idosos. Por isso, além de lindas, essas roupinhas são funcionais e pensadas com muito carinho para garantir que eles fiquem aquecidos e confortáveis durante toda a estação”, destaca a equipe da Pet Company.

As roupinhas já estão disponíveis na loja, e os tutores podem conferir de perto as novidades e escolher a peça que mais combina com seu melhor amigo. Uma ótima oportunidade de deixar seu pet protegido, cheio de charme e pronto para arrasar neste inverno!

Pet Company: o pet shop amigo de seus melhores amigos

Avenida Frei Guilherme Maria n.407 – Jardim São Francisco.

(43) 99827-0300 (43) 3534-0250

Santo Antônio da Platina-PR.

Instagram: @petcompanysap