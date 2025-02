O Boticário apresenta Nativa CEREJA Rouge

A linha é composta por oito itens, começando com a Loção Aveludada Desodorante – disponível em 400 e 200 ml, além da opção em refil–, que possui fórmula que combina o óleo de quinoa e o extrato de cereja, proporcionando uma pele com melhora na textura, firmeza e nutrição. O Creme Firmador de Colo 5 em 1 traz o cuidado específico para a pele da região, com melhora visível das rugas e linhas finas; enquanto o Creme Antiressecamento para Mãos deixa toque macio e irresistível para essa parte do corpo.

O Óleo Glorioso é um produto multifuncional com toque seco, que pode ser usado no corpo e também no cabelo.

O Sabonete Líquido Perfumado é a etapa inicial da rotina de cuidados, limpando, preparando e já perfumando a pele; e o Body Splash Colônia Desodorante finaliza o ritual corporal, garantindo ainda mais perfumação com o exclusivo acorde Sexy Cherry, presente em toda linha.

Como oportunidade de compra, até o dia 3 de novembro, as novidades de Nativa SPA Cereja Rouge ganham um desconto especial de até 25% na Loção 400ml e 20% de desconto em todos os outros itens da linha, válido enquanto durarem os estoques e para todos os pontos de vendas do Boticário.

O lançamento de Nativa SPA está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da marca, além do aplicativo Boticário, em versões para Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via revendedores que podem ser contatados no Encontre Boticário e WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo ou link. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.