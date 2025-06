Operação APREENDE 23 kg de erva (vídeo)

E prende traficante em Bandeirantes

Na tarde de terça-feira, 26, uma operação da 2ª Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) resultou na apreensão de 23,380 kg de maconha e na prisão de um homem por tráfico de drogas. A ação ocorreu no Km 03 da PR-855, em Bandeirantes.

Durante fiscalização de rotina no combate ao tráfico de entorpecentes e armas, a equipe policial abordou um ônibus da Viação Garcia, que seguia de Maringá a Rio Claro-SP. Utilizando o cão de faro, houve inspeção do bagageiro do veículo, onde o animal indicou a presença de drogas em uma das malas.

Os policiais identificaram o proprietário da bagagem, um passageiro de 23 anos, residente em Mundo Novo-MS. Na presença dele, sua mala foi aberta, e foram encontrados 31 tabletes de maconha embalados.

Ao ser questionado, o homem afirmou que adquiriu a droga em Rolândia, embarcou em Londrina e pretendia levá-la a Campinas-SP para revenda. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.