Operação ESCUDO Sombrio prende três em Cornélio Procópio

Associação criminosa de tráfico de drogas

O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, cumpriu na manhã desta quinta-feira, dia 24, três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca domiciliar no âmbito da Operação Dark Shield II (Escudo Sombrio, em Português).

A iniciativa apura a existência de uma associação criminosa, com atuação regional, voltada ao tráfico de entorpecentes.

As medidas foram todas cumpridas em Cornélio Procópio e Uraí com o apoio do 18• Batalhão da Polícia Militar de Cornélio Procópio, do canil da Companhia de Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina e do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas. As ordens judiciais foram deferidas pela Vara Criminal de Cornélio Procópio.

Segundo apurado pela Promotoria, as drogas eram trazidas para Cornélio Procópio e posteriormente distribuídas em municípios da região. Durante o cumprimento dos mandados, além das prisões dos suspeitos de integrar a associação criminosa, foram apreendidos entorpecentes e elementos de prova para a continuidade das investigações(Foto: Mariza Oliveira/Portal Ibaiti).