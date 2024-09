Oração, angústia e medo na Frangos Pioneiro (assista)

Grupo econômico recebe apoio unânime

Exclusivo: Parte dos funcionários da Frangos Pioneiro se concentraram nas imediações da sede administrativa e estiveram nesta segunda-feira, dia nove, desde cedo em pé, para rezar. E também aguardando informações, angustiados pelo receio de perderem os trabalhos.

O grupo econômico gera cerca de 3, 5 empregos diretos em Joaquim Távora e Ribeirão do Pinhal (onde há uma unidade).

Aconteceu grave incêndio na tarde deste domingo, dia oito, na unidade de Abate de Aves. Após quase 24 horas depois do fato, somente agora, Karla Pontes, representante da empresa, entrou em contato através de ofício solicitando que “sejam tomadas as imediatas ações para conter as informações não oficiais a respeito do incidente” (…) “Reiteramos a importância de que, nas futuras publicações, seja feita consulta prévia ao nosso departamento de comunicação a fim de garantir a veracidade e a confiabilidade” do que for noticiado.

Só que o telefone fixo do Grupo, rede social e o auto-intitulado “departamento” também não atende a Imprensa e nem fornece detalhes, que são de interesse público. Ao que parece, à incompetência se juntou a soberba.

O que o Npdiario apurou nesta segunda-feira é que milhares de trabalhadores e suas famílias têm detalhes apenas através de poucos veículos.

Em nenhum momento, o portal criticou a empresa, funcionários etc. Apenas a comunicação, que é fraca.

Alguns setores foram notificados de que a direção ainda não definiu quando será reaberta a produção. Apenas que, claro, haverá a retomada sem data ainda. O prejuízo é milionário.

O Capitão Angelino, do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, gravou vídeo sobre o assunto.

O major Ezequiel Siqueira, comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, anunciou no início da noite de domingo, dia oito, através do Npdiario, que as chamas estavam controladas, e que seria realizado o rescaldo para evitar alguma surpresa e evitar eventuais focos, em Joaquim Távora.

Pessoal técnico da empresa acompanha tudo, de forma colaborativa.

O principal executivo e dono, Tarcizo Messias, optou por não prestar declarações. Próximos confirmam que ele está muito nervoso, obviamente.

Fonte da diretoria da Frangos Pioneiro, sob condição de anonimato, informou para a reportagem que a empresa retomará, de forma paulatina, os trabalhos a partir do início desta semana, mas a normalização ainda vai demorar. Preferiu não arriscar em prazos.

A JJ Pronta Resposta/Bananão ajudou nos trabalhos.

Aconteceu o fato no bairro Três Meninas na zona urbana e tiveram as presenças da Polícia Militar, ambulância da prefeitura, Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, Brigada da própria empresa, Defesa Civil de Siqueira Campos, caminhões de combate a incêndios de Ibaiti e caminhões-pipa de Joaquim Távora, Siqueira Campos e Quatiguá. Veículos e pessoal da Protork também.

A população das imediações, a pedido das autoridades, chegou a abandonar as residências por conta do perigo de explosões provocada pela amônia, que é um composto químico, um gás, que age no setor de refrigeração das câmaras frias, de congelamento. Depois, retornou para as casas.

Políticos, como o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) e a própria concessionária de pedágio do trecho, a EPR, procuraram o jornal se oferecendo para ajudar.

Entretanto, a comunicação direta com a empresa é falha, devendo melhorar nas próximas horas.

