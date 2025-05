Patrulha Maria da Penha em Siqueira

Operação Mulher Segura

Nesta quarta-feira, dia 23, a Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão da Polícia Militar (2° BPM) realizou importantes atividades de conscientização em Siqueira Campos. As ações aconteceram em dois locais: o Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Segismundo Antunes Netto e a Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva.

Palestra no Colégio Cívico-Militar

No colégio, a equipe promoveu uma palestra que abordou temas cruciais como o combate à violência doméstica e familiar. Os alunos foram introduzidos à história da Lei Maria da Penha, tipos de violência, o ciclo da violência, medidas protetivas de urgência e formas de denúncia. Além disso, a palestra enfatizou a importância da rede de apoio às vítimas de violência. Foram 90 alunos participantes da palestra.

Roda de Conversa na Casa da Cultura

Na Casa da Cultura, a Patrulha Maria da Penha organizou uma roda de conversa com participantes do Projeto Elas por Elas. Durante o encontro, as convidadas foram conscientizadas sobre os diversos tipos de violência doméstica e familiar, além da importância de romper o ciclo de violência e a relevância de uma rede de apoio eficaz para as vítimas.

Essas iniciativas fazem parte da Operação Mulher Segura, um compromisso da Polícia Militar em promover a segurança e o bem-estar das mulheres na comunidade.