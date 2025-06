Platinense consegue MEDALHA de OURO

Competições Senac de Educação Profissional

As Competições Senac de Educação Profissional, realizadas entre os dias 25 e 29 de novembro na Administração Regional do Senac, em Curitiba, foram um evento marcante que reuniu talentos de diversas áreas profissionais de todo estado.

O objetivo principal das competições foi promover a educação profissional e técnica, incentivando os alunos a aprimorarem suas habilidades e se prepararem para o mercado de trabalho.

A 5ª edição, etapa estadual, contou com a participação de 34 alunos de 19 unidades do Senac PR, que disputaram vagas em seis ocupações: Cuidados de Saúde e Apoio Social, Estética e Bem-estar, Recepção de Hotel, Serviço de Restaurante, Cozinha e Cabeleireiro.

A iniciativa foi aberta pelo diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira, que destacou a trajetória dos competidores e medalhistas da WorldSkills 2024, Paulo Bedin e Estefany Marengoni. “Tivemos um resultado inédito com as duas medalhas, agora o movimento continua vivo e batemos o recorde de alunos inscritos na etapa escolar. Essa é uma disputa saudável, intelectual que trará grandes mudanças na vida de cada um”, afirmou.

A diretora de educação e tecnologia do Senac PR, Denyze Ruckl, também ressaltou o engajamento entre alunos, instrutores e unidades. “É bonito de ver esse engajamento entre alunos, instrutores e unidades. Reunimos quase cem pessoas durante essa semana. Esse trabalho só é possível graças à dedicação de toda a equipe que abraça a causa e faz acontecer. Temos muito orgulho de tantos alunos e proporcionar uma mudança de vida através da educação”, destacou a diretora.

Entre os destaques, o platinense Erick Esteves dos Santos, da Unidade do Senac em Santo Antônio da Platina, brilhou na ocupação Recepção de Hotel. Erick demonstrou excelência em atendimento ao cliente, gestão de reservas e resolução de problemas, conquistando a medalha de ouro com seu desempenho exemplar. A vitória de Erick é um motivo de grande orgulho para a comunidade de Santo Antônio da Platina e para toda a equipe do Senac local.

“Estamos extremamente felizes com o desempenho do Erick. Ele é um exemplo de dedicação e competência, e sua vitória reflete o alto nível de ensino e preparação que oferecemos em nossa unidade,” afirmou o gerente executivo da unidade, Antenor de Matos Pinheiro.

Confira como ficou quadro geral de medalhas da etapa estadual:

– Ocupação Serviço de Restaurante

1º lugar: Matheus Henrique Santos

2º lugar: Beatriz Dias de Oliveira

Ambos competidores representantes da Unidade Senac Curitiba Centro

– Ocupação Recepção de Hotel

1º lugar: Erick Esteves dos Santos – Unidade Senac Santo Antônio da Platina

2º lugar: Hilbert Jason Santos Almeida – Unidade Senac Curitiba Centro

3º lugar: Kadja Pim Lopes Peres – Unidade Senac Nova Londrina

– Ocupação Cozinha

1º lugar: Lorrane Manuely Chaves Oliveira – Unidade Senac Matinhos Caiobá

2º lugar: Haryell Phellype Unidade Senac Curitiba Centro

3º lugar: Julia Lopes – Unidade Senac Foz do Iguaçu

– Ocupação Estética e Bem-Estar

1º lugar: Maya Fernandes – Unidade Senac Curitiba Centro

2º lugar: Ana Beatriz de Souza – Unidade Senac Campo Mourão

3º lugar: André Saraiva – Unidade Senac Nova Londrina

– Ocupação Cabeleireiro

1º lugar: Angélica China – Unidade Senac Maringá

2º lugar: Anabelly Costa – Unidade Senac Londrina Centro

3º lugar: Rayssa Fantiny – Unidade Paranaguá

– Ocupação Cuidados de Saúde e Apoio Social

1º lugar: Ana Luiza de Carvalho – Unidade Senac Maringá

2º lugar: Ana Clara Silva – Unidade Senac Paranavaí

3º lugar: Victor Felipe de Souza – Unidade Senac Curitiba Centro

Durante o próximo ano, os vencedores da etapa estadual estarão se preparando para disputar um lugar no pódio da etapa nacional das Competições Senac de Educação Profissional, que acontecerá no segundo semestre de 2025.

Os vencedores garantirão uma vaga para a próxima edição da WordSkills, a maior competição de Educação Profissional do mundo que acontecerá em Shanghai na China em 2026.