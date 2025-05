Platinenses vencem no BEACH TENNIS

Em etapa do Circuito Level

Neste domingo, 10, a cidade de Ourinhos, SP, sediou uma das etapas do Circuito Level de Beach Tennis, com atletas do Paraná e São Paulo em disputa acirrada pelo pódio.

A dupla formada por Suellen Brito e Paty Alaver sagrou-se campeã do torneio, demonstrando habilidade e entrosamento. O segundo lugar foi conquistado por Ana Lúcia e Danusa, e a dupla Karine e Dani Godoi ficou com a terceira colocação, todas representando Santo Antônio da Platina.

O Circuito Level é uma competição anual de beach tennis, realizada pelo segundo ano consecutivo, e vem ganhando destaque na região. Além de Ourinhos, a próxima etapa será disputada em Marília, SP, no dia 23 de novembro.