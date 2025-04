PM apreende mais drogas em SANTO Antônio da Platina

Na Vila Claro

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, no final de semana, apreendeu 32 pedras de crack e uma faca em uma abordagem a dois indivíduos.

Os policiais militares receberam denúncia de que havia várias motocicletas realizando manobras perigosas e com barulho excessivo na Vila Claro.

Chegando no local, viram uma motocicleta em cima de uma calçada com dois ocupantes, acelerando e fazendo ruído excessivo. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem.

Nesse momento, um dos indivíduos relutava em acatar as ordens dos policiais e teve que ser contido. Durante a ação, uma faca caiu da cintura do rapaz que foi contido. Já com o outro abordado foram localizadas 32 pedras de crack embaladas e prontas para a venda, além de pequena quantia em dinheiro,

Os dois rapazes, sendo um adolescente, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências, juntamente com o dinheiro e os entorpecentes apreendidos. A moto, com débitos, foi encaminhada ao pátio da Polícia Militar.